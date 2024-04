Google Chrome: anteprime per webcam e microfono

Su Google Chrome in versione desktop è stata implementata una nuova funzione che di certo renderà più semplice sfruttare webcam e microfono online. Con la relase 123 del browser di “big G”, infatti, è stata aggiunta una feature che consente di visualizzare ciò che viene ripreso dalla webcam collegata al computer e l’audio del microfono prima di concedere a un sito il permesso di farne uso.

Google Chrome: webcam e microfono in anteprima

Andando più in dettaglio, grazie alla nuova funzione, quando viene visitato un sito Web che chiede le autorizzazioni per webcam e microfono, Google Chrome chiederà, come di consueto, se si è intenzionati ad abilitarle, mostrando una notifica apposita, all’interno della quale ci sarà però anche un’anteprima dei dispositivi. Inoltre, sempre prima di concedere l’accesso ai siti Web, è possibile selezionare la webcam e il microfono da usare, nel caso in cui venissero sfruttati più device sul medesimo computer.

Da tenere presente che la funzionalità è attualmente fruibile da chiunque, ma in fase sperimentale e va abilitata mediante il flag chrome://flags#camera-mic-preview , provvedendo successivamente a riavviare il browser. È tuttavia probabile che in futuro Google decida di implementare ufficialmente la nuova funzione.

Da notare che al momento la funzionalità presenta qualche imperfezione. Una volta concesso a un sito Web il permesso di usare la webcam e il microfono, non è più possibile visualizzare nuovamente l’anteprima, neppure facendo clic sull’icona accanto alla barra degli URL che mostra le autorizzazioni del sito. Inoltre, mentre il controllo del microfono mostra che questo sta effettivamente ricevendo un input vocale, non è in grado di riprodurre l’audio, per cui non è dato sapere quale sia l’effettivo risultato finale.