Google Chrome: arrivano le note sulle pagine Web?

Spesse volte, navigando online, capita di visitare pagine Web contenenti informazioni interessanti a cui sarebbe bello poter aggiungere eventuali annotazioni, a mo’ di promemoria o semplicemente come dettagli extra. Ciò purtroppo non è fattibile, a meno di non ricorrere a soluzioni terze, ma con le future versioni di Google Chrome le cose potrebbero cambiare.

Google Chrome: ecco la funzione per aggiungere commenti e note sulle pagine Web

Stando infatti a quanto emerso nel corso delle ultime ore, Google starebbe valutando di implementare una funzione per aggiungere commenti e note sulle pagine Web visitate. La feature non è ancora stata aggiunta in Chrome Canary, per cui non è disponibile per i test pubblici e non è assolutamente da dare per certo il fatto che possa giungere a tale fase (per non parlare della possibilità di far capolino sulla versione stabile del browser), ma di certo l’idea degli sviluppatori del browser si rivela particolarmente interessante.

Le informazioni in questione sono state scovate dall’utente Leopeva62-2, esaminando il codice di Chromium Gerrit, e condivise poi su Reddit. Stando a a quanto riferito, il funzionamento delle note è abbastanza semplice: il tutto viene salvato direttamente nella memoria del browser, viene determinato dove posizionate le evidenziazioni con le note su una pagina Web e c’è un pannello laterale con tutte le note salvate.

Lo screenshot visibile di seguito permette di farsi un’idea più chiara della soluzione proposta.

Nell’attesa che la feature possa essere effettivamente inserita in Google Chrome, è comunque possibile ottenere dei risultati analoghi rivolgendosi a delle estensioni appositamente preposte allo scopo in questione, come nel caso di Beanote o Note Anywhere.