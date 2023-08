Google Chrome: barra degli indirizzi in basso su iPhone

A quanto pare, il colosso di Mountain View ha deciso di spostare la barra degli indirizzi nella parte in basso dello schermo sulla versione mobile di Google Chrome. Quest’ulteriore novità è stata notata da alcuni utenti sull’ultima versione beta dell’app per iOS che è stata distribuita nelle ore addietro mediante TestFlight.

Google Chrome: barra degli indirizzi in basso in test

Spostare la barra degli indirizzi in basso è indubbiamente una scelta che, con l’evolversi del mercato degli smartphone, va ad assumere sempre più senso, al fine di rendere più agevole l’accesso a specifiche funzioni in virtù dell’implementazione di display via via più grandi, sviluppati in lunghezza, per i quali riuscire a raggiungere la parte superiore può diventare complicato.

Al riguardo, Apple ha già reso disponibile la barra di navigazione in basso come opzione di default per Safari e ora, a quanto sembra, ha deciso di fare lo stesso pure Google con Chrome.

È però bene ricordare che i primi test al riguardo da parte di Google risalgono al 2017, ma per ragioni al momento non note la società non li ha mai portati a termine e quindi l’implementazione sulla versione finale del browser non è mai effettivamente avvenuta.

Per il momento non sono stati rilasciati commenti in merito alle tempistiche previste per l’uscita e per la disponibilità della barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo pure su Android.

A tal proposito, ricordiamo che Chrome su iOS è diverso dalle altre piattaforme, in quanto il motore è obbligatoriamente WebKit di Apple.