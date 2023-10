Google Chrome: correzione degli errori negli URL su mobile

Dopo il rilascio della relase 118, Google Chrome per dispositivi Android e iOS/iPadOS si prepara ad accogliere una nuova e interessante funzione che consentirà di individuare possibili errori di battitura negli URL al momento della digitazione da parte degli utenti, andando a suggerire le dovute correzioni.

Google Chrome: individuazione degli errori negli URL su Android e iOS/iPadOS

Il rilevatore degli errori di battitura negli URL rientra tra le funzioni di accessibilità del browser e potrà risultare di grande aiuto per gli utenti che hanno problemi di dislessia, oltre che per coloro che stanno imparando una lingua diversa dalla propria. Inoltre, la feature aiuterà tutti gli utenti a non accedere a siti pericolosi a causa, appunto, della scorretta digitazione degli URL.

La nuova funzione è attualmente in fase di rollout e poco alla volta risulterà quindi fruibile da parte di tutti gli utilizzatori del celeberrimo browser di “big G” in variante mobile. Come di consueto in queste circostanze, la funzionalità potrebbe non essere immediatamente accessibile a tutti. In tal caso, è sufficiente assicurarsi di aver scaricato l’ultimo aggiornamento disponibile per l’app Chrome per il proprio dispositivo e pazientare, tenendo presente che la correzione degli URL è abilitata per impostazione predefinita.

Da notare che la funzionalità è stata annunciata per la prima volta sulla versione desktop di Chrome a maggio dell’anno corrente. Le caratteristiche sono le medesime di quanto viene proposto su mobile, per cui adesso tutte le versioni del browser di casa Google sono in grado di offrire la medesima esperienza utente su questo fronte, senza distinzione alcuna.