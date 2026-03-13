Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026

Chrome per Linux esiste. Chrome per dispositivi Arm esiste. Ma Chrome per Linux su Arm? Fino ad oggi, no. Google ha annunciato che porterà finalmente Chrome sulle macchine Linux ARM64 tra aprile e giugno 2026, ben sei anni dopo Chrome per Mac Arm e due dopo Chrome per Windows on Arm.

Google porta Chrome su Linux Arm, perché proprio adesso?

Google nel suo post sul blog parla genericamente di una domanda crescente per un’esperienza di navigazione che combini i benefici del progetto open source Chromium con l’ecosistema Google di app e funzionalità. Ma il mercato attuale dei PC Linux su Arm è minuscolo. Si possono comprare portatili Linux da Dell, Lenovo o Framework, ma usano tutti chip x86. I dispositivi consumer con Linux su Arm sono rari, a meno che non si voglia considerare gli smartphone Android, che tecnicamente sono Linux su Arm. Quindi, cosa bolle in pentola? Google sta rispondendo alla domanda di oggi o a quella di domani.

Tre delle aziende che producono processori Arm, Qualcomm, Nvidia e MediaTek, stanno guardando a Linux come terreno per competere con il duopolio Windows/Intel/AMD. A gennaio Qualcomm ha dichiarato che c’è un forte interesse per i suoi chip Arm per PC con sistemi operativi alternativi a Windows, per esempio Linux. Nvidia potrebbe presentare i suoi processori N1 e N1X per portatili Arm già la prossima settimana alla GTC 2026.

Il post di Google cita specificamente il DGX Spark di Nvidia come target per Chrome, quei micro-desktop AI da oltre 4.000 dollari che girano Linux su Arm. Google dice di aver inserito Chrome nel package manager di Nvidia per semplificare l’installazione. Tutti gli altri dovranno andare su chrome.com/download quando il browser sarà disponibile nel Q2.

Se i portatili Nvidia Arm verranno annunciati con Windows, non sarebbe così strano vederli puntare anche a Linux una volta che le basi, come un browser funzionante, saranno pronte. E Chrome è la base per eccellenza.

Il quadro più ampio

L’arrivo di Chrome su Linux Arm è un tassello in un mosaico più grande. Linux sta guadagnando terreno come alternativa a Windows, alcuni lo stanno già facendo per sfuggire all’AI invasiva di Microsoft e alla fine del supporto di Windows 10. I processori Arm stanno erodendo il dominio di x86 nei PC. Mettere insieme le due tendenze, Linux e Arm, è la scommessa che Qualcomm, Nvidia e MediaTek stanno valutando.

Google, portando Chrome su questa combinazione, non sta rispondendo a un mercato che esiste già. Sta preparando il terreno per uno che potrebbe esplodere. E quando il browser più usato del mondo è pronto per una piattaforma, la piattaforma diventa improvvisamente molto più credibile.