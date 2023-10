Google Chrome: novità per la barra degli indirizzi

Google ha annunciato cinque novità per la barra degli indirizzi di Chrome che velocizzano la navigazione. Una di esse offre anche una protezione contro il typosquatting. Quest’ultima funzionalità era stata inclusa anche tra quelle che migliorano l’accessibilità. Saranno disponibili per tutti nel corso dei prossimi giorni.

Barra degli indirizzi più smart

La barra degli indirizzi di Chrome, nota come omnibox in quanto offre anche la funzione di ricerca, suggerisce l’indirizzo completo di un sito quando l’utente inizia a digitare l’URL (ad esempio “ google.com “). Ora suggerirà l’indirizzo completo in base a qualsiasi parola usata in precedenza. Digitando “ flights ” in Chrome per desktop verrà mostrato l’URL “ https://www.google.com/travel/flights ”.

La seconda novità garantisce anche una maggiore protezione contro il typosquatting. Se l’utente digita una parola sbagliata (ad esempio “ youutube “), Chrome per desktop, Android e iOS rileverà l’errore ortografico e mostrerà l’URL corretto. Ciò evita di finire su un sito simile a quello legittimo, ma usato per distribuire malware.

Chrome permette inoltre di cercare all’interno delle cartelle dei segnalibri e suggerisce i siti più popolari in base al termine cercato. Google ha infine migliorato il layout visuale e i tempi di risposta, quindi la barra degli indirizzi è più leggibile e i risultati sono praticamente istantanei.

Come sottolinea The Verge, tutte queste novità permettono di accedere direttamente al sito cercato, saltando completamente la pagina dei risultati della ricerca (SERP), dalla quale Google ottiene enormi guadagni in termini di advertising. Probabilmente in futuro verranno aggiunte inserzioni (link sponsorizzati) direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome.