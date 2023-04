Google Chrome, nuova interfaccia in arrivo per tablet e smartphone pieghevoli

Dopo il rilascio della patch d’emergenza per Google Chrome contenente il fix per una vulnerabilità zero-day, la società di Mountain View si avvicina a una riprogettazione del suo browser sui dispositivi pieghevoli e sui tablet. I dettagli in merito alla completa lista di modifiche non sono noti ma, tramite la ultima versione stabile di Chrome – la numero 112 – è possibile attivare alcuni flag sperimentali che implementano alcune novità preliminari, ancora in fase di sviluppo, sulla detta tipologia di dispositivi.

Google Chrome cambia su foldable e tablet

Nel nuovo design dell’app Google Chrome, come riportato dai colleghi di Android Police, la Grande G ha cambiato il modo in cui ogni scheda viene mostrata sopra la barra degli indirizzi, evidenziando soltanto quella visualizzata su schermo con lo stesso colore dello sfondo, seguendo pertanto i principi di design Material You. Quando le schede inattive si trovano una accanto all’altra, una linea sottile le separa, mentre il pulsante “Nuova scheda” viene modificato mostrando il colore dominante nella tavolozza di Material You.

La riprogettazione dà quindi un design più moderno alla versione mobile di Google Chrome, adattandosi meglio al form factor e all’esperienza d’uso su tablet e smartphone pieghevoli.

La modifica viene applicata lato server ed è accessibile in anteprima con i flag “chrome://flags/#enable-tab-strip-redesign” e “chrome://flags/#enable-tab-strip-improvements”. Tuttavia, qualche utente ha segnalato la sua implementazione stabile nel corso delle ultime giornate. Non è chiaro, pertanto, se l’azienda statunitense intenda completare gradualmente il rollout nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, o se si tratta di una mera visualizzazione di prova per raccogliere feedback e verificare il corretto funzionamento in vista del debutto definitivo tra qualche mese.