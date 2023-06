Google Chrome: nuove feature IA in arrivo su iOS

Questa settimana è ricca di update importanti correlati a Google Chrome. Su PC dotati di Windows 11 Malwarebytes è stato aggiornato per risolvere il conflitto con il browser che impediva la sua corretta esecuzione. Su iOS, invece, è lo stesso browser della Grande G ad aggiornarsi ricevendo quattro nuove funzionalità molto utili, che prevedono anche l’integrazione dell’intelligenza artificiale. Diamo un’occhiata ai quattro aggiornamenti in arrivo su Chrome su iOS concepiti per semplificare l’esperienza d’uso.

Novità in arrivo per Google Chrome su iOS

La prima novità riportata dalla stessa società statunitense sul blog post dedicato riguarda la visualizzazione degli indirizzi tra Google Chrome e Maps. L’IA ora riesce a comprendere il momento in cui l’utente sta osservando l’indirizzo di una località e, tenendo premuto su di esso anche in assenza di link o pulsanti, permette di aprire una piccola schermata di Maps dentro Chrome per guardare la mappa in miniatura.

La seconda feature inedita per Google Chrome su iOS consente la creazione di eventi per Google Calendario direttamente all’interno del browser, senza cambiare app o copiare manualmente le informazioni. Come per gli indirizzi, basta tenere premuta una data individuata dall’IA e scegliere l’opzione di inserimento all’interno del Calendario. Dopodiché, ci pensa Chrome a riempire di dettagli la voce dell’evento, come orario, descrizione e location.

Terza novità riguarda Google Chrome e il Traduttore: l’IA propone sul browser traduzioni immediate selezionando un testo e premendo sull’opzione “Google Traduttore” sempre all’interno di Chrome. Ancora una volta, non serve uscire dall’app per accedere al servizio desiderato.

Dulcis in fundo, Lens ora viene integrato su Chrome per iOS: una volta aperto il browser, nella barra di ricerca verrà mostrata l’icona di Lens accanto a quella del microfono, per un accesso più rapido al servizio.