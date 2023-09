Google Chrome: nuove funziomni per lettura ad alta voce

Il team di “big G” ha le idee piuttosto chiare riguardo il suo browser Google Chrome: intende migliorarne il più possibile la fruizione da parte degli utenti e per farlo aggiunge di tanto in tanto nuove funzioni che possono rivelarsi più o meno utili ai più. A tal riguardo, sono state da poco implementate nuove feature per la lettura a voce alta.

Google Chrome: lettura a voce alta

Le nuove funzionalità sono state diffuse nella versione Canary del browser, per cui attualmente sono ancora in fase di test da parte degli utenti che hanno accesso al programma.

Grazie alle nuove caratteristiche, gli utenti possono ascoltare gli articoli online mediante Leggi ad alta voce, andando però a regolare a piacimento la velocità di riproduzione dell’audio e nei futuri aggiornamenti si potrà alternare tra diverse opzioni vocali, migliorando l’esperienza uditiva nel suo complesso.

Inoltre, mentre è in corso la lettura dei contenuti visibili sulla pagina Web, la frase letta viene evidenziata, mentre le sezioni che sono state già lette svaniscono. Ciò consente a chi sta utilizzando il browser di monitorare facilmente i propri progressi nella lettura.

Ad ogni modo, per chi non gradisse l’evidenziazione delle frasi, magari perché reputata una distrazione eccessiva, viene reso disponibile pure un pulsante per disattivare la feature.

Da tenere presente che le funzionalità in questione sono già disponibili su Edge di Microsoft per gli utenti desktop. Essendo entrambi i browser basati su Chromium, però, non c’è molto da sorprendersi se talvolta la funzioni proposte sono praticamente le stesse.