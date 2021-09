Google Chrome: nuove funzionalità in sviluppo

Google effettua vari test per le funzionalità che dovrebbero essere disponibili nella versione stabile del browser. L'azienda di Mountain View ha annunciato tre “esperimenti” per Chrome Beta che permettono di velocizzare l'esecuzione di determinate operazioni su desktop e Android. Per sfruttare queste novità è necessario attivare i corrispondenti flag.

Tre nuovi esperimenti in Chrome Beta

Spesso capita di dover continuare un'attività lasciata in sospeso. Se viene effettuato l'accesso all'account Google su Chrome e attivata la cronologia di navigazione è possibile sfruttare tre “card” nella pagina Nuova scheda per ritornare al punto in cui l'attività era stata interrotta.

Utilizzando il flag #ntp-recipe-tasks-module è possibile aprire subito le ricette viste in precedenza. Il flag #ntp-chrome-cart-module consente invece di riaprire il carrello degli acquisti. Infine, il flag #ntp-drive-module permette di accedere direttamente ai documenti recenti in Google Drive, come si può vedere nell'immagine.

Le altre due novità riguardano Chrome Beta per Android. Utilizzando il flag #continuous-search è possibile attivare la funzionalità che consente di velocizzare le ricerche. Invece di ritornare all'elenco, l'utente può scegliere il risultato successivo toccando i pulsanti mostrati in una riga aggiuntiva sotto la barra degli indirizzi.