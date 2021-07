Chrome 92: novità per privacy e prestazioni

Google ha annunciato la disponibilità di Chrome 92 per Windows, macOS, Linux, Chrome OS e Android. Oltre ai miglioramenti in termini di sicurezza, l'azienda di Mountain View ha introdotto novità per privacy e prestazioni. Gli utenti potranno scegliere i permessi per singolo sito e sfruttare le nuove Chrome Actions.

Chrome 92: privacy, prestazioni e sicurezza

Alcuni siti chiedono il permesso di accedere a microfono, fotocamera e posizione. Con la nuova versione di Chrome è possibile ora tenere traccia dei permessi per singolo sito. Toccando l'icona del lucchetto nella barra degli indirizzi viene aperto un pannello con l'elenco dei permessi, attraverso il quale l'utente può revocarli.

La funzionalità è disponibile su Android e arriverà in futuro su altre piattaforme. In una prossima versione verrà aggiunta anche l'opzione per cancellare il sito dalla cronologia delle ricerche.

La seconda novità di rilievo riguarda le Chrome Actions, introdotte a novembre 2020 con la versione 87 del browser. Google ha aggiunto altre “azioni” che velocizzano determinate operazioni, come il controllo sicurezza e la gestione della sincronizzazione.

Con Chrome 92 sono state anche migliorate le prestazioni della funzionalità “Site Isolation” che protegge l'utente dai siti infetti, bloccando la condivisione dei dati tra siti, oltre che tra siti ed estensioni.

Google ha infine aggiornato la tecnologia che rileva i siti di phishing attraverso l'analisi delle immagini. L'elaborazione è ora fino a 2,5 volte più veloce, meno pesante per la CPU e quindi consuma meno la batteria.