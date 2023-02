Google Chrome: password manager con autenticazione biometrica

Il gestore di password integrato in Google Chrome è uno tra i più utilizzati della categoria – sebbene in giro vi siano molteplici soluzioni di terze parti, come ad esempio i celebri 1Password e NordPass – ed è anche uno dei più comodi, in special modo per chi necessità di inserire sovente le proprie credenziali durante la navigazione online, ovviamente. Nonostante tutto, però, l’assenza di un sistema di autenticazione biometrica aveva da sempre costituito una grande pecca, ma per fortuna d’ora in avanti non sarà più così.

Google Chrome: il gestore di password supporta l’autenticazione biometrica

Nel corso delle ultime ore, infatti, Google ha annunciato di aver posto rimedio definitivo alla cosa, introducendo la possibilità di sfruttare l’autenticazione biometrica per il password manager del suo browser, rendendolo pertanto più pratico e sicuro da adoperare per gli utenti. Dopo il supporto alle passkey, dunque, il navigatore di “big G” si arricchisce di un’altra importante feature sul fronte sicurezza.

La novità è già disponibile per tutti i sistemi desktop e laptop che dispongono di un lettore di impronte digitali e di uno scanner facciale. Google non ha fornito dettagli esatti al riguardo, ma a quanto pare il sistema di autenticazione biometrica del browser dovrebbe essere fruibile con tutti i computer con lettori di impronte digitali, come nel caso dei più recenti Mac, e con Windows Hello.

Per i sistemi compatibili, la configurazione avviene recandosi nella sezione Impostazioni -> Password e account > Google di Google Chrome. Dopo aver attivato l’uso del password manager e ovviamente anche quello dell’autenticazione biometrica è possibile copiare le password o modificare quelle salvate, oltre che ottenere suggerimenti per password complesse per i nuovi account e ricevere avvisi quando una credenziale memorizzata è stata compressa e quindi è bene cambiarla.

