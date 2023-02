Google Chrome: Picture-in-Picture anche per l'HTML

La funzionalità Picture-in-Picture di Google Chrome è attualmente compatibile solo con i contenuti video, ma in futuro potrebbe andare a supportare pure la visualizzazione del codice HTML, o almeno queste sono le intenzioni di “big G” per il suo browser.

Google Chrome: Picture-in-Picture esteso al codice HTML

L’azienda di Mountain View, infatti, sta testando la nuova funzione di cui sopra nell’ultima versione Beta di Google Chrome, quella siglata come 111, che è stata rilasciata proprio nelle scorse ore.

Chi utilizza la versione Beta del browser può quindi attivare e sperimentare il funzionamento della feature utilizzando il seguente flag.

chrome://flags/#document-picture-in-picture-api

In tal modo, dunque, la funzione Picture-in-Picture può essere sfruttata sempre per i video player, ma ad esempio con un’interfaccia personalizzata ed eventualmente anche con pulsanti e comandi aggiuntivi, o magari per un miniplayer per le videoconferenze che contiene la visualizzazione in griglia di tutti i partecipanti. Tutto dipende dall’invettiva dello sviluppatore.

Nelle intenzioni di Google, comunque, vi sarebbe l’idea di sancire uno standard vero e proprio, motivo per cui ha chiesto ad altri grossi sviluppatori di browser se fossero interessati a implementarlo, ma per il momento non è pervenuta alcuna risposta definitiva: Mozilla teme che su Firefox possa trasformarsi in un altro mezzo per la distribuzione della pubblicità troppo invasiva, mentre Apple non ha la sicurezza di essere in grado di implementarlo su Safari per iOS/iPadOS.

In ogni caso, è bene tenere presente che trattandosi di una funzionalità al momento in fase beta, non è detto che alla fine Google decida di renderla effettivamente disponibile nel canale stabile del browser, che al momento è giunto alla versione 110, tutto dipenderà dall’effettivo buon funzionamento, dalla risposta degli sviluppatori e da quella data dagli utenti.