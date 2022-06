Google Chrome: più veloce del 20% su macOS

Il fatto che Google Chrome sia uno dei browser più prestanti presenti sulla piazza e in particolare su macOS non è assolutamente una novità. La cosa era risultata già ben evidente nei mesi scorsi con la versione 99 del navigatore, la quale sui Mac si era rivelata più “scattante” di Safari. Google, però, ha voluto superarsi e proprio nel corso delle ultime ore ha fatto sapere che adesso il suo browser riesce a offrire prestazioni ancora migliori sui dispositivi desktop e laptop della “mela morsicata”.

Google Chrome: veloce come il vento su Mac

Stando infatti a quanto comunicato da “big G” su Twitter, Chrome su Mac è più veloce rispetto agli altri browser, Safari compreso, ma anche rispetto a se stesso, superando addirittura il proprio precedente primato. Dai benchmark risulta infatti che Google Chrome su macOS è più veloce del 20%, con un risultato di 360 punti ricavato usando lo Speedometer di Apple.

Speed has shaped our work since #Chrome’s launch in 2008. Three months ago, we recorded the highest score on Apple’s Speedometer — and now, Chrome is 20% faster on Mac, scoring over 360. pic.twitter.com/FO3t06c9p3 — Chrome (@googlechrome) June 5, 2022

I passi in avanti in termini di velocità sono, dunque, più marcati rispetto al traguardo raggiunto lo scorso marzo: allora Google Chrome era più veloce del 7% e più prestante, dal punto di vista della grafica, del 15% in confronto a Safari.

Andando più in dettaglio, il boost è riconducibile in special modo ad alcune modifiche apportate a ThinLTO e a tutta una serie di ottimizzazioni per JavaScript. Google Chrome ha beneficiato ampiamente dell’arrivo dell’architettura Apple Silicon, riuscendo a sfruttare in maniera sempre maggiore le capacità dei chip M1. A questo proposito, rispetto alla primissima versione del navigatore nativa per i nuovi SoC, ora Chrome è più veloce su Mac del 43%.