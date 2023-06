Google Chrome: queste 18 estensioni contengono malware, attenzione!

Un ricercatore indipendente in ambito cybersicurezza ha scovato ben 18 estensioni di Google Chrome ancora disponibili sul Chrome Web Store che celano al loro interno codice JavaScript dannoso, pronto a compromettere la sicurezza dei dispositivi degli utenti. Considerato che tali estensioni contano oltre 57 milioni di utenti attivi, meglio prestare molta attenzione all’elenco e procedere con la rimozione dal proprio browser.

Attenti a queste estensioni Google Chrome

Le estensioni in questione sono state scoperte dal ricercatore Wladimir Palant a partire da PDF Toolbox, la quale pretende di essere un lettore di PDF e strumento per convertire documenti, unire due PDF in uno e scaricare file con tale formato da pagine Web aperte nel browser. È proprio quest’ultima funzionalità che viene sfruttata dal malintenzionato per accedere a tutti i siti aperti e rubare dati sensibili, acquisendo per di più tutto ciò che viene digitato nel browser e reindirizzando gli utenti verso copie false dei portali aperti.

Essendo il codice molto vicino a quello usato da un’API legittima, gli esperti di Google e i filtri automatici non hanno inquadrato la pericolosità dello strumento, lasciandolo pertanto disponibile nello Store per il download.

Come se non bastasse, lo stesso trucco viene usato da altre 17 estensioni di Google Chrome poi scoperte dallo stesso Palant:

Autoskip for Youtube

Crystal Ad block

Brisk VPN

Clipboard Helper

Maxi Refresher

Quick Translation

Easyview Reader view

Zoom Plus

Base Image Downloader

Clickish fun cursors

Maximum Color Changer for Youtube

Readl Reader mode

Image download center

Font Customizer

Easy Undo Closed Tabs

OneCleaner

Repeat button

Sul vostro computer risulta installata una delle estensioni interessate? Allora dovreste rimuoverla ora ed effettuare anche un controllo delle altre estensioni installate al fine di accertarsi della loro legittimità tramite recensioni o report online. Altrimenti, considerate queste segnalazioni come un promemoria per essere sempre vigili per potenziali malware.