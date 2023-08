Google Chrome una nuova funzione per condividere le password

Google Chrome potrebbe presto aggiungere una funzione di condivisione delle password che consente agli utenti di condividere le credenziali di accesso con altri 6 membri della famiglia. Attualmente, Chrome permette di salvare le password nel Gestore password di Google, ma non è possibile condividere questi dati salvati con altri account. Sembra che Google stia preparando una soluzione parziale a questo problema.

Google Chrome: come condividere le password

Google più volte ha provato a migliore le funzioni che riguardano la gestione e la condivisone delle password e proprio a questo scopo Google sta lavorando a una funzione che permetterebbe agli utenti di condividere le password con un massimo di sei persone. Per ora si parla di un sistema in fase di test; infatti, la funzionalità deve ancora essere completamente implementata da Google. In futuro la condivisione delle password sarebbe integrata nel Gestore password di Google, ma richiederebbe che gli utenti facciano parte di un gruppo familiare

La funzione di condivisione delle password sicuramente è una novità che riscuoterebbe molto successo, in quanto permette agli utenti di accedere a siti o servizi comuni, come Netflix, Spotify o Amazon, senza dover digitare le credenziali ogni volta. Ma non solo, questo tipo di funzione permette anche di aumentare la sicurezza delle password, in quanto evita la condivisione in modo inappropriato di dati sensibili o l’uso di app terze.

La condivisione delle password con il gruppo familiare di Google è quindi una funzione attesa dagli utenti. Tuttavia, la funzione di condivisione delle password ha alcune limitazioni, come il fatto che sia possibile condividerle solo con sei persone al massimo, che devono appartenere allo stesso gruppo familiare. Ovviamente, questo può creare problemi a chi ha la necessità di condividere le password con altri account, per esempio quelli legati al lavoro, che non rientrano nel gruppo familiare. Anche se in futuro Google potrebbe valutare di ampliare la funzione ad altri modi di condivisione, per rendere la gestione delle password più flessibile e personalizzabile.

La funzione di condivisione delle password non è ancora disponibile per il pubblico, ma è stata avvistata in una versione sperimentale di Chrome, non è ancora chiaro quando Google la renderà disponibile per tutti gli utenti.