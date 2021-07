Google Chromecast: 39€ e la tua TV diventa SMART

Google Chromecast è in offerta su Amazon a soli €39,00. Il piccolo ribasso del 7% ti permette di acquistarlo risparmiando qualche euro ma godendo di un nuovo modo di guardare la TV.

Le spedizioni sono veloci gratuite su tutto il territorio italiano.

Come trasformare un vecchio televisore in uno Smart tv

Google Chromecast è un prodottino fantastico che ti consente di rendere il tuo televisore obsoleto una vera e propria Smart TV. Con una spesa minima, quindi, puoi iniziare a guardare i tuoi contenuti preferiti fin da subito e in maniera semplicissima.

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta HDMI del televisore è a una entrata USB per l'alimentazione per iniziare esplorare tutte le tue applicazioni preferite. In particolar modo, servendoti dello smartphone potrai indirizzare sullo schermo del televisore le puntate, i film o in contenuti che meglio preferisci. In che modo? Ti basterà aprire la tua applicazione di streaming preferita e cliccare l'icona in alto a destra per creare il collegamento.

Ovviamente per sfruttare questi contenuti è necessario che tu debba avere un abbonamento attivo o altrimenti non sarà possibile. Occorre precisare, poi, che Chromecast non riproduce soltanto video ma può riprodurre anche musica, contenuti in live streaming foto e fare lo screen mirroring dello smartphone.

Ricorda di scaricare sul tuo telefono l'applicazione Google Home da gestire il tutto in modo ancora più semplice.

Puoi acquistare Google Chromecast in colorazione grigio antracite su Amazon a soli €39,00. Dato che è un prodotto Prime, se lo acquisti oggi, lo puoi ricevere in appena 48 ore a casa. Se invece non possiedi un abbonamento, le spedizioni sono comunque gratuite se opti per la consegna nei punti di ritiro.