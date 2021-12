Google Chromecast e il televisore RINASCE (promo)

Se a casa possiedi un televisore un po' obsoleto non c'è bisogno di ricorrere a cambi drastici visto e considerato che con un semplice Google Chromecast risolvi ogni tuo problema. Fai attenzione perché l'offerta che ti sto per presentare è veramente conveniente dal momento che su Amazon hai l'occasione di portarti a casa questo gioiellino con appena €29,90

Ti basta collegarlo al tuo dispositivo per accedere a un mondo di funzioni e soprattutto a tutte le applicazioni dedicate allo streaming più ambite.

Google Chromecast: spesa minima, risultato eccezionale

Avrai sicuramente sentito parlare di Google Chromecast, il dispositivo che connette al tuo televisore e in un batter d'occhio lo fa diventare Smart. In modo particolare, questo gioiellino si collega mediante una semplice porta HDMI e grazie alla connessione WiFi che è in casa ti fa accedere a tutte le applicazioni che più ami.

Da utilizzare è semplicissimo visto e considerato che all'interno della confezione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. In modo particolare dopo averlo collegato direttamente alla corrente o sfruttando una porta USB del tuo televisore, entra subito in funzione. Basta configurarlo mediante l'apposita applicazione Google Home sul tuo smartphone e poi sei pronto per divertirti all'infinito.

Non hai bisogno di alcun telecomando visto e considerato che il tuo smartphone diventerà quest'ultimo. Infatti ti sarà sufficiente aprire l'applicazione di quel bisogno e cliccare sull'icona in alto a destra che si presenterà a seguito della configurazione.

Ti faccio sapere che supporta più di 2000 applicazioni tra cui YouTube, Netflix, Disney+ , DAZN, PRIME video e molte altre ancora.

Acquista subito il tuo Google Chromecast su Amazon approfittando dell'offerta e portandolo a casa con appena €29,90.

PS: ti ricordo che con le spedizioni Prime lo ricevi in appena un giorno e senza alcun costo aggiuntivo.