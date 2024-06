Google Cloud: accordi con terze parti e novità IA

Google ha annunciato nuove funzionalità per Vertex AI, la piattaforma cloud che permette di accedere ai modelli IA dell’azienda di Mountain View e altri provider. Tra le novità c’è la possibilità di realizzare agenti IA e applicazioni che sfruttano i dati forniti da terze parti. Tra i nuovi modelli ci sono Gemini 1.5 Flash, Gemini 1.5 Pro, Imagen 3, Gemma 2 e Claude 3.5 Sonnet.

Nuove funzionalità per Vertex AI

Durante l’evento Google Cloud Next ’24 di aprile è stato annunciato il Vertex AI Agent Builder che consente di creare app e agenti IA personalizzati. Una delle funzionalità viene denominata Grounding. Il termine indica la possibilità di sfruttare dati aggiornati prelevati da Internet.

Grazie a Grounding with Google Search, disponibile per tutti, Gemini può utilizzare Google Search e generare risposte basate sui risultati del motore di ricerca. Grounding with high-fidelity mode, disponibile in anteprima, sfrutta invece il modello Gemini 1.5 Flash per fornire risposte pertinenti attraverso l’analisi dei documenti aziendali.

A partire dal terzo trimestre, Vertex AI permetterà di creare agenti IA basati su dati specializzati di terze parti. A tale scopo, Google ha sottoscritto accordi con Moody’s, MSCI, Thomson Reuters e Zoominfo.

Google ha inoltre annunciato la disponibilità di nuovi modelli in Vertex AI. Tutti possono accedere a Gemini 1.5 Flash con una context window di un milione di token e prestazioni superiori a GPT-3.5 Turbo. Sono stati inoltre aggiunti la versione di Gemini 1.5 Pro con una context window di 2 milioni di token e l’anteprima del modello text-to-image Imagen 3. Tra i nuovi modelli di terze parti c’è Claude 3.5 Sonnet, mentre Gemini 2 arriverà a luglio.