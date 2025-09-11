Google Cloud: trasferimento dati senza costi

Google ha annunciato che i clienti possono trasferire i dati ad un altro provider cloud senza pagare nessuna commissione, sfruttando il nuovo servizio Data Transfer Essentials. L’azienda di Mountain View ha quindi mantenuto la promessa fatta all’inizio del 2024 per rispettare il Data Act che verrà applicato a partire dal 12 settembre.

Novità per consentire l’uso di più provider

I tre principali provider cloud sono Microsoft, Amazon e Google. L’azienda di Redmond è quella più “bersagliata” dalle autorità antitrust. Sono in corso indagini da parte della Commissione europea, della FTC negli Stati Uniti e della CMA nel Regno Unito. In Europa è stata denunciata anche da Google. Una delle accuse riguarda la “penale” da pagare per il passaggio da Azure ad un altro provider cloud.

In base al Data Act, che verrà applicato dal 12 settembre, gli utenti devono poter trasferire i dati ad un altro provider cloud senza ostacoli. Anche se la legge non impedisce di addebitare una commissione di uscita, Google ha eliminato questo costo con il servizio Data Transfer Essentials (valido anche per i clienti nel Regno Unito).

Il servizio permette quindi di sfruttare una strategia multicloud. È tuttavia limitato al trasferimento dei dati all’interno della stessa organizzazione che usa due o più provider cloud. In caso di trasferimento verso aziende di terze parti è necessario pagare le normali commissioni di uscita.

Google ha mantenuto la promessa fatta a gennaio 2024 per offrire una libera scelta ai clienti invece di imporre un “lock-in”. Amazon Web Services specifica sul sito che i clienti europei possono chiedere commissioni di trasferimento ridotte sulla base del Data Act. L’azienda di Seattle ha comunicato a The Register che non applicherà nessun costo.

Microsoft ha invece annunciato che applicherà commissioni di uscita agli utenti europei. È necessario inviare una richiesta al supporto di Azure e fornire tutte le necessarie informazioni.