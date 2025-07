Microsoft-AWS: duopolio cloud, possibile multa in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) ha pubblicato i risultati finali dell’indagine sulla fornitura di servizi cloud pubblici nel Regno Unito e non è una buona notizia per Microsoft e Amazon Web Services (AWS). Secondo l’autorità antitrust, le due aziende dominano il mercato e ostacolano la concorrenza con pratiche commerciali scorrette. All’inizio del 2026 potrebbero essere avviate indagini sulla base della nuova legge.

Rimedi e possibili sanzioni

La fase 1 dell’indagine era stata avviata il 5 ottobre 2023 sulla base dello studio di mercato pubblicato da Ofcom. Nel corso dei mesi successivi sono arrivati i commenti delle parti interessate. A fine gennaio 2025, la CMA ha pubblicato i risultati preliminari, sui quali sono arrivati altri commenti. Ad aprile 2025 sono stati pubblicati i resoconti delle udienze di Amazon Web Services, Google e Microsoft. Oggi è arrivata la decisione finale (PDF).

Microsoft e AWS hanno una quota del 30-40% nel mercato IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Microsoft ha invece una quota del 20-30% nel mercato PaaS (Platform-as-a-Service), mentre quella di AWS è del 10-20%. Il terzo provider è Google con il 10-20% in entrambi i mercati. Le altre aziende, tra cui IBM e Oracle, hanno quote inferiori e non offrono gli stessi servizi cloud.

Secondo la CMA, Microsoft e AWS hanno un “significativo potere di mercato” che ostacola l’ingresso di nuovi concorrenti e impediscono il passaggio ad un altro provider cloud attraverso una serie di barriere tecniche e commerciali, tra cui le commissioni di uscita per l’esportazione dei dati.

Microsoft applica inoltre termini di licenza differenti in base al servizio cloud. I costi per l’uso dei software Microsoft sul cloud di AWS e Google sono più alti rispetto a quelli applicati su Azure. Alcuni software non sono disponibili sul cloud di AWS e Google, quindi gli utenti sono vincolati (lock-in) ad Azure. In base ai dati del quarto trimestre fiscale 2025, le entrate da Azure hanno superato i 75 miliardi di dollari (+34% rispetto allo stesso periodo del 2024).

La CMA valuterà se assegnare a Microsoft e AWS lo Strategic Market Status sulla base del Digital Markets, Competition and Consumers Act e quindi avviare indagini all’inizio del 2026. In tal caso verranno imposti rimedi per ripristinare la concorrenza. Possibili anche sanzioni per le due aziende.

Microsoft ha dichiarato che la decisione ignora la dinamicità del mercato cloud e la crescita di Google. Secondo Amazon, un’eventuale indagine sarebbe ingiustificata. Google ha ovviamente apprezzato i risultati finali dell’autorità antitrust.