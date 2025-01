Mercato cloud: Microsoft ostacola la concorrenza in UK

La Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito ha pubblicato i risultati provvisori dell’indagine avviata ad ottobre 2023 sul mercato cloud. L’autorità antitrust ha verificato che Microsoft sfrutta la sua posizione dominante nel software per ostacolare la concorrenza. Anche Amazon possiede una quota di mercato che limita la scelta degli utenti. Entrambe le aziende rischiano sanzioni in base alla nuova legge.

Poca concorrenza, servono rimedi

La fase 1 dell’indagine era stata avviata il 5 ottobre 2023 sulla base dello studio di mercato pubblicato da Ofcom. Nel corso dei mesi successivi sono arrivati i commenti delle parti interessate. Sia Google che Amazon hanno evidenziato le pratiche scorrette di Microsoft.

L’azienda di Redmond sfrutterebbe la posizione dominante nel mercato dei software di produttività per ostacolare il passaggio ad un altro provider. I clienti che vogliono usare Google Cloud o Amazon Web Services (AWS) al posto di Azure sono costretti a pagare una commissione di uscita o un’altra licenza. Viene inoltre ostacolata la portabilità dei dati e l’interoperabilità.

La CMA ha verificato che Microsoft usa la sua posizione dominante nel software per rendere più difficile il passaggio a Google e AWS. In generale esistono barriere tecniche e commerciali che impediscono ai clienti di passare ad un altro provider o utilizzare più provider. In base ai dati di Ofcom, le quote di mercato di Microsoft e AWS sono comprese tra il 30% e il 40%, mentre Google ha una quota molto più bassa (circa il 10%).

L’autorità antitrust potrebbe sfruttare la nuova legge (Digital Markets, Competition and Consumers Act) in vigore dal 1 gennaio 2025 per stabilire se Microsoft e AWS devono essere lo Strategic Market Status. In tal caso, le due aziende dovranno implementare rimedi per ripristinare la concorrenza.

I commenti delle parti interessate sui risultati preliminari dovranno pervenire entro il 18 febbraio. La decisione finale è prevista entro il 4 agosto. Simili indagini sono state avviate sul mercato mobile (Apple e Google) e i servizi di ricerca (Google).