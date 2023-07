Google consente l'uso di NFT nelle app Android

Google ha annunciato un’importante novità per gli sviluppatori. A partire dal 7 dicembre 2023 entrerà in vigore la nuova policy del Play Store relativa ai contenuti basati su blockchain che consentirà di integrare asset digitali, come gli NFT, in app e giochi Android. Sarà tuttavia necessario rispettare precise condizioni.

NFT in app e giochi Android

Google spiega che sullo store ci sono molte app basate su blockchain, ma i partner hanno chiesto più esperienze digitali con asset tokenizzati, tra cui gli NFT. L’azienda di Mountain View vuole però bilanciare l’innovazione con la sicurezza. La nuova policy è stata scritta con la collaborazione di Reddit e Mythical Games.

Il principale requisito è rappresentato dalla trasparenza. Se app e giochi vendono o permettono agli utenti di ottenere asset digitali tokenizzati, lo sviluppatore deve indicarlo chiaramente nella sezione della Play Console riservata alle funzionalità finanziarie. È tuttavia vietato promuovere o esaltare potenziali guadagni derivanti dal gioco o dalle attività di trading.

In base alla nuova policy per contest, giochi e scommesse (in vigore dal 19 luglio), le app che non soddisfano i requisiti non possono accettare denaro in cambio della possibilità di ottenere NFT o altri asset di valore sconosciuto. Ad esempio, gli sviluppatori non possono offrire acquisti in cui il valore degli NFT ricevuti non è chiaro al momento dell’acquisto. Sono quindi vietati i meccanismi che consentono di ricevere articoli casuali basati su blockchain, noti come “loot box“.

Infine, gli NFT acquistati dagli utenti dovrebbero essere consumati o utilizzati nel gioco. È vietato l’uso degli NFT per scommettere o avere l’opportunità di aggiudicarsi un premio di valore monetario reale.