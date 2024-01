Google continuerà con i licenziamenti nel 2024

Google non intende fermarsi con i licenziamenti nel 2024. Lo si evince da una nota che l’azienda ha inviato ai dipendenti e che è trapelata grazie alla redazione di The Verge. Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, ha infatti avvisato che quest’anno ci saranno ulteriori licenziamenti, dopo i tantissimi che sono stati messi a segno nel 2023.

Google: attesi ulteriori licenziamenti nel 2024

“Abbiamo obiettivi ambiziosi e investiremo nelle nostre grandi priorità quest’anno”, ha detto Pichai a tutti i dipendenti di Google mercoledì in una nota interna che è stata condivisa con me. “La realtà è che per creare la capacità per questo investimento, dobbiamo fare scelte difficili”.

In base a quanto comunicato, si apprende quindi che il colosso di Mountain View ha ancora bisogno di eliminare alcuni strati per semplificare i propri processi, al fine di poter guadagnare il più possibile in termini di velocità ed efficienza. I licenziamenti di quest’anno, però, non saranno “mastodontici” come quelli già eseguito e non riguarderanno tutte le divisioni, ma è evidente il fatto che il preavviso non rende la cosa trascurabile.

“Molti di questi cambiamenti sono già stati annunciati, anche se per essere in anticipo, alcuni team continueranno a prendere decisioni specifiche di allocazione delle risorse durante tutto l’anno, dove necessario, e alcuni ruoli potrebbero essere influenzati”, ha informato sempre Pichai.

Sino a questo momento, quelle “scelte difficili” hanno incluso licenziamenti e riorganizzazioni nell’hardware di Google, nelle vendite di annunci, nella ricerca, nello shopping, nelle mappe, nella politica, nell’ingegneria di base e nei team di YouTube.