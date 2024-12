Cosa abbiamo cercato nel 2024 su Google? Le Top 10 di fine anno

Ci siamo, giunti a quel periodo dell’anno in cui tirare le somme. Immancabile e puntuale, anche il report di Google con le tendenze di ricerca del 2024. Concentrando l’attenzione sull’Italia, un dato emerge in modo chiaro e incontrovertibile: l’interesse di chi naviga per i protagonisti del mondo musicale.

Le Top 10 delle ricerche su Google in Italia per il 2024

Se negli Stati Uniti il personaggio più ricercato è stato Donald Trump (l’avversaria politica Kamala Harris è al terzo posto, superata da Kate Middleton), per ragioni che non è difficile comprendere, da noi i click si sono concentrati su Angelina Mango.

Google precisa che le Top 10 riportate qui sotto mettono in evidenza i termini che hanno fatto registrare il maggiore incremento nelle ricerche durante l’anno in questione (non il maggior numero di ricerche in assoluto). Ecco dunque le classifiche.

Personaggi

Angelina Mango; Kate Middleton; Jasmine Paolini; Ghali; Geolier; Imane Khelif; Giovanni Allevi; Donald Trump; Mahmood; Rose Villain.

Addii

Sandra Milo; Toto Schillaci; Gigi Riva; Paola Marella; Alain Delon; Luca Giurato; Franco di Mare; Luca Salvadori; Liam Payne; Shannen Doherty.

Sport olimpici

Ginnastica artistica; nuoto artistico; vela; arrampicata sportiva combinata; surf; skateboard; pallavolo femminile; pallavolo maschile; salto in alto; basketball.

Film

Inside out 2; Saltburn; Beetlejuice; Povere creature; Oppenheimer; Perfect days; Il ragazzo e l’airone; Tutti tranne te; Deadpool; Joker 2.

Serie TV

Baby Reindeer; Fallout; Emily in Paris; The Perfect Couple; Mare Fuori 4; I Leoni di Sicilia; Lolita Lobosco; House of the Dragon; Maxton Hall; Supersex.

Cantanti

Angelina Mango; Ghali; Geolier; Mahmood; Rose Villain; Fiorella Mannoia; Ricchi e Poveri; Gigliola Cinquetti; Alessandra Amoroso; Irama.

Testo canzone

Tuta gold; La noia; Allucinazione collettiva; Sinceramente; Mariposa; Storie brevi; 100 messaggi; La rondine; Tu no; Episodio d’amore.

Ricette

Crumbl cookies; Lenticchie; Spatzle; Funghi sott’olio; Risotto alla monzese originale; Capretto al forno; Insalata di riso; Smash burger; Finocchi gratinati al forno; Casatiello napoletano originale.

Perché …?

Iran attacca Israele; Protestano gli agricoltori; Israele attacca il Libano; Mew e Matthew hanno lasciato Amici; Si morde la medaglia; Pedalano su Luna Rossa; Esonero De Rossi; Genoa Juve a porte chiuse; Pasqua cambia sempre; Mbappé ha la maschera.

Cosa significa …?

All eyes on Rafah; Cumbia; Frascheria; Intersessuale; Stop al genocidio; Acustico; Infibulata; Dissing; Geolier; Anno bisestile.

Cosa fare a …?

Durazzo; Gubbio in un giorno; Ronda; Shanghai; Fiuggi; Spoleto in un giorno; Cadice; Marrakech in 3 giorni; Santa Cruz de Tenerife; Santorini in un giorno.

Come vestirsi …?