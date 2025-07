Google costruisce un cavo Internet sotto l'Atlantico, si chiama Sol

Google ha appena annunciato Sol, un nuovo cavo sottomarino che attraverserà l’Atlantico collegando Florida, Bermuda, Azzorre e Spagna. Non è un progetto qualunque. Sarà l’unico cavo in fibra ottica operativo tra Florida ed Europa, che trasformerà Big G in una specie di provider di internet intercontinentale.

Google sta costruendo un cavo internet sotto l’Atlantico

Il nome “Sol” viene dalle parole spagnola e portoghese per “sole”, un riferimento ai climi più caldi dove toccherà terra. Ma dietro questo nome poetico c’è una strategia aziendale molto pragmatica: controllare sempre più pezzi dell’infrastruttura globale di Internet. Il cavo partirà da Palm Coast in Florida, dove Google ha stretto una partnership con DC BLOX per creare quello che chiamano un “hub di connettività”.

Da lì, Google costruirà una connessione terrestre fino alla sua regione cloud in South Carolina. Dall’altro lato dell’oceano, il cavo arriverà a Santander in Spagna e si collegherà ai data center di Madrid.

Sol si affiancherà a Nuvem, un altro cavo sottomarino Google che collegherà South Carolina, Bermuda, Azzorre e Portogallo, previsto per il 2026. Insieme, questi due cavi formeranno una rete ridondante che darà a Google il controllo sulle comunicazioni transatlantiche.

La stazione di atterraggio del cavo a Palm Coast sarà costruita su 20 acri di terreno e dovrebbe essere operativa nel primo trimestre del 2027. Google non ha rivelato la larghezza di banda o la capacità esatta di Sol, ma promette di aggiungere capacità, aumentare l’affidabilità e diminuire la latenza per gli utenti Google in tutto il mondo.

L’impero sottomarino di Google

Google è già associata a oltre 30 progetti di cavi sottomarini e ne possiede diversi direttamente. Ha Equiano che collega Europa e Africa, Firmina che unisce Stati Uniti e Sud America, e Grace Hopper che attraversa l’Atlantico verso Regno Unito e Spagna.

È una collezione impressionante che sta trasformando Google da azienda di ricerca e pubblicità in un vero e proprio operatore di infrastrutture globali. E quando controlli i cavi che portano i dati attraverso gli oceani, controlli anche una parte fondamentale di come funziona Internet.

Ma Google non è di certo l’unica ad aver fiutato l’affare. Meta sta investendo miliardi in un cavo di 50.000 chilometri che dovrebbe fare il giro del mondo. Microsoft ha i suoi progetti di cavi sottomarini. Perché? Semplice, l’intelligenza artificiale e i servizi cloud richiedono quantità enormi di dati che devono viaggiare velocemente tra continenti. I cavi sottomarini esistenti, spesso condivisi tra più operatori, non bastano più. Ogni azienda vuole la sua corsia preferenziale.