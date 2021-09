Google, ecco la Dark Mode del motore di ricerca: come attivarla

E così, anche Google si mette il vestito scuro: la Dark Mode del motore di ricerca è ufficialmente disponibile per tutti gli utenti alle prese con un browser desktop, al termine di una fase sperimentale avviata nel dicembre scorso. Una novità che torna utile soprattutto durante le sessioni di navigazione in notturna e per non affaticare gli occhi in modo eccessivo sottoponendoli alla continua visione di schermate molto luminose.

La Dark Mode sul motore di ricerca: Google si veste di nero

Lo sfondo non è in realtà nero, ma grigio scuro (#202124), con gli elementi della homepage e delle SERP riprodotti di conseguenza in tonalità più chiare rispetto a quelle tradizionali. Il logo si tinge interamente di bianco.

A confermarne l'arrivo è stato un Product Support Manager del gruppo di Mountain View, con un intervento in cui viene resa nota la procedura necessaria per attivare la Dark Mode sul motore di ricerca, molto semplice e alla portata di tutti. Ecco gli step da seguire:

fare click sulla voce Impostazioni (nell'angolo inferiore destro della homepage) o sull'icona a forma di ingranaggio (in alto a destra nelle pagine dei risultati);

fare click sulla voce Tema scuro per attivare o disattivare la funzionalità.

Il risultato è quello visibile nelle immagini allegate a questo articolo. I nostri occhi ringraziano. Il rollout del tema scuro è ancora in fase di rollout e potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che tutti gli utenti possano accedervi.