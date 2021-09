Google Workspace: chiamate Google Meet da Gmail

Google aveva anticipato l'arrivo di alcune novità per la suite di produttività. Una di esse, Spaces, è ora disponibile per tutti gli utenti di Workspace e accessibile in Gmail. Dalla versione mobile del servizio di posta elettronica sarà possibile anche avviare una videochiamata one-to-one con Meet.

Workspace: Spaces, chiamate Meet e altre novità

Spaces è l'evoluzione di Rooms. Si tratta di uno spazio virtuale che gli utenti possono utilizzare per collaborare tra loro, sfruttando i vati tool di Workspace, come Calendar, Drive e Meet. È quindi un hub centrale che semplifica il lavoro di gruppo, evitando lo scambio continuo di email. Spaces è accessibile dalla nuova interfaccia di Gmail (colonna sinistra), inizialmente disponibile per le aziende e successivamente anche per gli utenti consumer.

Nel corso dei prossimi mesi verranno introdotte nuove funzionalità, tra cui la ricerca degli Spaces e dei contenuti all'interno dei singoli Spaces, la possibilità di rispondere ai messaggi all'interno di Spaces (in-line topic threading) e i tool per la moderazione dei contenuti.

Un'altra importante novità sono le chiamate di Google Meet in Workspace. L'obiettivo dell'azienda di Mountain View è integrare la funzionalità in tutti i tool della suite. Presto sarà possibile avviare una videochiamata one-to-one direttamente dall'app mobile di Gmail.

Da novembre sarà inoltre disponibile la funzionalità Companion Mode in Google Meet che consente di partecipare contemporaneamente ad una riunione in presenza e online, senza il fastidioso feedback audio. Google ha infine aggiornato Calendar in modo da permettere agli utenti di specificare se la partecipazione alla riunione avviene in ufficio o da remoto.