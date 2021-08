Google Meet smetterà presto di funzionare su Internet Explorer 11

Non un vero e proprio annuncio, ma un promemoria che ribadisce quanto reso noto lo scorso anno portandolo nuovamente all'attenzione di coloro distratti: Google Meet non sarà più accessibile dagli utenti che ancora si affidano a Internet Explorer 11. Lo ha ricordato il gruppo di Mountain View con un breve post pubblicato sul blog ufficiale di Workspace,

Internet Explorer 11 al capolinea, l'addio di Google Meet

Chi dunque è impegnato quotidianamente in riunioni da remoto, partecipando a videoconferenze in smart working o più semplicemente si affida a Meet per le videochiamate con amici e parenti, ha a disposizione una settimana per scegliere un altro software di navigazione.

A partire dal 17 agosto 2021 non sarai più in grado di utilizzare Google Meet su IE11. Al fine di evitare disservizi, per favore passa a un browser diverso prima di quella data.

Dal canto suo, Microsoft ha annunciato un anno fa la volontà di interrompere il supporto a Internet Explorer nell'agosto 2021 (a 26 anni esatti dal lancio), mandando così definitivamente in pensione il suo vecchio browser in favore di Edge.