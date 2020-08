Internet Explorer: stop al supporto ad agosto 2021

In un comunicato ufficiale sul blog ufficiale di Microsoft 365, il colosso di Redmond ha reso noto che Internet Explorer 11 non sarà più supportato – in via definitiva – a partire da agosto 2021. Non sarà l’unico browser Web del colosso di Redmond ad essere tagliato fuori dai giochi: toccherà anche alla prima versione di EDGE, quella non basata su Chromium, per essere chiari.

Microsoft verso la fine di IE 11 e EDGE Legacy

C’è una roadmap ben precisa, che prevederà una serie di step. Il 30 novembre di quest’anno, Microsoft Teams non supporterà più Internet Explorer 11, ma le app di Microsoft 365 (M365) continueranno a farlo. Successivamente, a marzo 2021, cesserà definitivamente il supporto a Microsoft EDGE Legacy. Per finire, il 17 agosto del 2021 anche la suite di M365 (e tutti gli altri servizi di Microsoft) smetteranno definitivamente di supportare Internet Explorer 11.

Solo qualche giorno fa, uno dei browser Web che ha fatto la storia di Internet ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno. Stando alla roadmap, ce ne sarà un ventiseiesimo appena prima della dipartita definitiva e – ad essere completamente onesti – riusciremo facilmente a farcene una ragione.