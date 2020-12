In estate Microsoft ha confermato l’intenzione di terminare il supporto a Internet Explorer 11 nel corso del 2021, consigliando il passaggio a un browser più recente e aggiornato per ragioni di sicurezza e compatibilità. Oggi il conseguente annuncio di Google relativo a Workspace: tutte le applicazioni della suite smetteranno di funzionare per chi continuerà ad affidarsi al software ormai obsoleto.

Internet Explorer 11: stop alle app di Google Workspace

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 15 marzo 2021. Un avviso sarà mostrato ben chiaro agli utenti del browser a partire dalle prossime settimane, spingendoli ad adottare una soluzione più moderna per l’accesso al Web e ai suoi strumenti.

Di seguito l’elenco dei browser per i quali Google garantisce la corretta funzionalità di Workspace: Chrome (tutte le funzionalità), Firefox (ad eccezione dell’accesso offline a Gmail, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni), Safari ed Edge (ad eccezione dell’accesso offline a Gmail, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, delle notifiche desktop di Gmail e degli strumenti di accessibilità come gli screen reader).

Ricordiamo che il gruppo di Mountain View a inizio ottobre ha ribattezzato il pacchetto G Suite in Workspace, introducendo nuove icone identificative per le sue app, mantenendo però di fatto invariate le funzionalità incluse. Una scelta dettata dalla volontà di rendere il prodotto sempre più in linea con le aspettative e le esigenze di chi nell’ultimo periodo ha dovuto adottare le modalità proprie dello smart working per rimanere operativo nonostante le imposizioni del distanziamento.