Oggi Google annuncia un aggiornamento dell’interfaccia dedicata alla gestione dei commenti per le applicazioni Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni su iOS. Le novità introdotte sono quelle visibili negli screenshot allegati di seguito, prelevati dal blog ufficiale di Workspace.

Google Workspace: i commenti su iOS come su Android

La UI è stata resa più pulita e chiara, semplificando così la lettura dei commenti e il loro passaggio di riferimento all’interno dei documenti. Aggiunte inoltre scorciatoie e gesture che aiutano l’utente a effettuare rapidamente lo scrolling così da poter rispondere ai commenti scritti da altri.

L’elenco delle novità si completa con la compara del pulsante @ per citare qualcuno in modo diretto.

Il rollout prenderà il via a breve per iOS, introducendo così quanto già visto in azione su Android fin dal mese di giugno. Interesserà gli account Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard e Enterprise Plus oltre a quelli G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofits.