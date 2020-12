Prosegue senza sosta il lavoro di bigG al fine di migliorare i propri strumenti dedicati alla produttività. Oggi dal blog ufficiale di Workspace l’annuncio di una novità che interessa nello specifico il processo di importazione e conversione dei file PDF in Documenti Google, operazione solitamente impiegata da chi desidera intervenire apportando modifiche.

Google migliora la conversione dei PDF in Documenti

Passi in avanti si registrano per quanto concerne le immagini (il testo le circonda in modo corretto), gli stili del testo, la formattazione (sottolineato, barrato, colore di sfondo e carattere) e il layout (struttura a più colonne, dimensioni delle pagine personalizzate, bordi delle tabelle, ordinamento dei contenuti). Un esempio nell’animazione di seguito.

Il rollout della novità ha già preso il via e come sempre accade in questi casi impiegherà una manciata di giorni prima di raggiungere tutti gli utenti. Sarà disponibile per gli account Workspace di tipo Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard ed Enterprise Plus oltre che per quelli G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education e Nonprofit.