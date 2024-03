Google DeepMind lancia strumento AI per le tattiche di calcio

Google DeepMind, nota anche per aver creato un’intelligenza artificiale imbattibile nel gioco del Go, ha recentemente collaborato con il Liverpool per sviluppare TacticAI, un modello in grado di prevedere e ottimizzare le situazioni sui calci piazzati, in particolare i calci d’angolo. Questa partnership triennale mira a migliorare il posizionamento e i movimenti dei giocatori durante queste fasi cruciali del gioco.

Come ha spiegato Petar Veličković, ricercatore di DeepMind e coautore di uno studio pubblicato su Nature: “L’aspetto entusiasmante dal punto di vista dell’intelligenza artificiale è che il calcio è un gioco molto dinamico con molti fattori che passano inosservati, ma che influenzano i risultati“.

L’AI a “gamba tesa” nel calcio: una sfida entusiasmante

TacticAI ha utilizzato la tecnica del deep learning geometrico su un vasto set di dati comprendente 7.176 calci d’angolo nella Premier League inglese tra il 2020 e il 2023. La scelta di concentrarsi sui calci piazzati non è casuale: questi momenti, che includono anche punizioni e rigori, sono responsabili di circa il 30% di tutti i gol segnati.

Il modello ha analizzato i risultati dei calci d’angolo in base al posizionamento dei giocatori, considerando criteri come la ricezione del pallone e la possibilità di tirare in porta. Sulla base di questa analisi, TacticAI ha proposto miglioramenti di posizioni, valutandone la plausibilità e l’utilità.

Un team di cinque esperti del Liverpool, tra cui data scientist, un analista video e un assistente allenatore, ha esaminato gli scenari generati da TacticAI. Sorprendentemente, non sono stati in grado di distinguere tra quelli creati dall’AI e quelli tratti da partite reali. Inoltre, nel 90% dei casi, hanno preferito le strategie suggerite da TacticAI.

L’interesse crescente per l’AI nello sport

Sebbene l’applicazione dell’intelligenza artificiale nel calcio sia ancora limitata, soprattutto nelle fasi di gioco in campo aperto, l’interesse per questa tecnologia nel mondo dello sport è in costante crescita. Ad esempio, la National Football League (NFL) e Amazon Web Services stanno sviluppando uno strumento chiamato Digital Athlete, con l’obiettivo di prevedere e prevenire gli infortuni dei giocatori.

Nonostante il Liverpool FC non abbia ancora confermato l’utilizzo delle strategie di TacticAI da parte dell’allenatore Jürgen Klopp, il ruolo dell’AI nello sport sembra destinato a diventare sempre più rilevante, data la sua diffusione in un numero crescente di settori.