Google deve pagare 465 milioni di euro a Idealo

Un tribunale della Germania ha confermato l’abuso di potere dominante di Google nel settore della comparazione dei prezzi. L’azienda di Mountain View dovrà quindi pagare un risarcimento di 465 milioni di euro al concorrente Idealo, ma ha comunicato che presenterà appello. Altri 107 milioni di euro dovranno essere pagati a Producto.

Idealo vuole 3,3 miliardi di euro

Idealo e altre aziende che offrono servizi di comparazione dei prezzi in Europa hanno denunciato Google dopo la sanzione da 2,42 miliardi di euro inflitta dalla Commissione europea nel 2017. Il procedimento legale era stato sospeso in attesa della sentenza definitiva della Corte di Giustizia. È arrivata all’inizio di settembre 2024 con la conferma della sanzione.

Anche il tribunale tedesco ha stabilito l’abuso di potere dominante con Google Shopping, evidenziando che la condotta scorretta è proseguita dopo la decisione della Commissione europea nel 2017. Idealo, sussidiaria del gruppo Axel Springer, aveva chiesto 3,3 miliardi di euro come risarcimento per i danni subiti tra il 2008 e il 2023. I giudici hanno quantificato una somma di 465 milioni di euro.

L’azienda tedesca ha comunicato che continuerà l’azione legale per ottenere un risarcimento completo. Albrecht von Sonntag, co-fondatore e CEO di Idealo, ha dichiarato:

Accogliamo con favore il fatto che il tribunale abbia ritenuto Google responsabile. Ma le conseguenze di questo trattamento preferenziale vanno ben oltre l’importo riconosciuto. Continueremo a lottare perché l’abuso di mercato deve avere conseguenze e non deve trasformarsi in un modello di business redditizio che dà i suoi frutti nonostante multe e risarcimenti.

Google ha confermato che presenterà appello contro le due sentenze. Un portavoce ha dichiarato:

Le modifiche apportate nel 2017 stanno funzionando bene, senza alcun intervento da parte della Commissione europea. Il numero di siti di comparazione prezzi in Europa che utilizzano la Shopping Unit è aumentato da sette a 1.550.

Secondo una stima di Bloomberg pubblicata sei mesi fa, Google rischia di pagare oltre 12 miliardi di euro se perderà tutte le cause.