Google Discover mostra post di Instagram e X e Short di Youtube

Google sta trasformando Discover in qualcosa di molto più dinamico. Presto, oltre a notizie e contenuti editoriali, si vedrà apparire nel proprio feed anche i post di Instagram e X, e gli Short di YouTube. L’obiettivo, è offrire un’sperienza più completa, dove articoli, video brevi e aggiornamenti social convivono in un unico luogo, senza bisogno di aprire app diverse.

Google Discover diventa social con i post di Instagram e X e gli Short di YouTube

Una delle novità più interessanti è la possibilità di seguire i propri creator preferiti direttamente da Discover. Ogni contenuto appare sotto forma di card, ossia un riquadro che mostra titolo, immagine e anteprima. Basta toccare il nome del creator o del publisher per accedere a una preview del loro contenuto e decidere se seguirli. Da quel momento, gli aggiornamenti da quella fonte, che si tratti di articoli, video YouTube o post social, vengono raccolti in un unico feed personalizzato.

Google ha confermato che il sistema mostrerà anche il numero di follower del creator su diverse piattaforme, come Instagram, X, Facebook e YouTube.

Discover si adatta ai nuovi formati

Il cambiamento riflette una tendenza chiara, gli utenti vogliono contenuti brevi, visivi e aggiornati. Google ha dichiarato che, secondo le sue ricerche, le persone apprezzano un mix di contenuti nel feed Discover, e non solo articoli. Per questo, nei prossimi mesi, vedremo sempre più video brevi e post social integrati nel feed.

Discover è già integrato in diversi ambienti:

Nella schermata Home di Android (basta uno swipe a sinistra);

Nell’app Google su iOS;

Nella versione mobile di Chrome;

Sul sito mobile di Google Search.

Con questo aggiornamento, il feed diventa ancora più ricco e personalizzato, sfruttando la cronologia di ricerca, la posizione e le preferenze dell’utente per suggerire contenuti sempre più pertinenti.