Google Docs apre file Word protetti da password senza problemi

Ci è voluto un po’, ma meglio tardi che mai. Finalmente anche i documenti Word protetti possono essere modificati in Google Docs. Dopo una lunga attesa, Google Workspace supporta i file Microsoft Word criptati con protezione lato client. Questo significa che non serve più convertirli o disattivare la crittografia per aprirli e modificarli. Il contenuto resta privato, il layout originale viene rispettato e tutte le modifiche vengono salvate senza errori. Una novità molto gradita per chi lavora in ambienti dove sicurezza e collaborazione devono andare di pari passo.

Basta conversioni disastrose: Google Docs supporta i .docx protetti da password

Per il momento, la nuova funzione viene lanciata in versione beta ed è disponibile solo per gli utenti registrati delle edizioni Enterprise Plus, Education Standard e Plus e Frontline Plus di Google Workspace. A condizione che la crittografia lato client sia attivata nella console di amministrazione, è ora possibile aprire un file Word in formato .docx direttamente in Google Docs, modificarlo e poi salvare le modifiche senza compromettere né la protezione né il formato originale.

Fino ad oggi, nelle aziende che usano principalmente Google Workspace per collaborare, i file Word protetti da crittografia lato client erano un problema. Documenti di Google non riusciva ad aprirli né visualizzarli, rendendoli di fatto inutilizzabili. Era impossibile leggerli, modificarli o commentarli, a meno di passare per forza dagli strumenti Microsoft.

Da notare però che sono supportati solo i file .docx, con un limite di 20 MB. Alcune funzioni avanzate di Word potrebbero non essere visualizzate o modificabili in Google Docs, ma rimarranno intatte per una successiva lettura in Word. Mountain View ha anche specificato che verrà visualizzato un avviso se una modifica rischia di alterare una funzione del documento. Ciò significa che d’ora in avanti, sarà possibile utilizzare i propri documenti in modo sicuro… senza brutte sorprese.