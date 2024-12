Google Documenti: arrivano 40 nuovi template da provare subito

Big G ha deciso di fare un bel regalo di Natale anticipato a tutti gli utenti di Google Documenti. L’azienda di Mountain View, infatti, ha introdotto la bellezza di 40 nuovi template. Non stiamo parlando dei soliti modelli tutti uguali, ma di una raccolta variegata di layout pre-impostati senza pagine, pensati per adattarsi a qualsiasi tipo di contenuto che si voglia creare: post di blog, comunicati stampa, diari personali e chi più ne ha più ne metta.

40 nuovi template per Google Documenti, ce n’è per tutti i gusti

Questi nuovi modelli per Google Documenti arrivano circa un mese dopo il restyling dei template di Google Slides. Per accedervi basta cliccare sul pulsante “Modello” in alto quando si crea un nuovo documento (oppure File > Nuovo > Scegli un modello dalla galleria).

Secondo quanto spiegato da Google, i nuovi modelli sono pensati per adattarsi a qualsiasi esigenza. Gli studenti e gli insegnanti potranno sfruttare i template per creare liste di lettura e appunti delle lezioni. Chi invece usa Documenti per lavoro troverà modelli per impostare roadmap di progetti, piani di marketing e email di vendita.

Insomma, avere una libreria di template ben fornita fa risparmiare un sacco di tempo: non si devono più creare i documenti da zero e perdere ore a formattarli. E non è finita qui: Google promette che nei prossimi mesi arriveranno ancora più modelli tra cui scegliere.

La bella notizia è che i nuovi modelli saranno disponibili per tutti: clienti Google Workspace, abbonati a Workspace Individual e utenti con account Google personali. Ci vorranno un paio di settimane prima che il rollout sia completo, ma l’attesa ne varrà la pena.

Buon compleanno modelli di Google Documenti!

Con questo aggiornamento, i modelli di Google Documenti compiono 10 anni. La funzione, infatti, è stata introdotta a settembre 2015 per Documenti, Slides e Fogli, per poi essere estesa un paio di mesi dopo anche alle app Android e iOS.

Oltre ai nuovi modelli, di recente Google Documenti si è arricchito di altre funzionalità interessanti, come “Help me create“. Grazie a Gemini, questo strumento è in grado di generare documenti personalizzati e formattati in base alle esigenze dell’utente. Non solo: il chatbot può anche inserire immagini e copertine personalizzate all’interno dei documenti, permettendo di sperimentare con immagini fotorealistiche e stili artistici come l’acquerello.