Google Documenti avvisa in caso di file dannosi

Google ha deciso di voler tutelare maggiormente gli utenti che si servono di Documenti e degli altri suoi servizi per la produttività Fogli e Presentazioni. Proprio per questo, nelle scorse ore ha dato il via all’introduzione di appositi avvisi per i file potenzialmente dannosi che vengono individuati, sulla falsariga di quanto già fatto a inizio anno per Google Drive.

Google Documenti: ecco i banner per i file potenzialmente pericolosi

L’avviso che viene mostrato pone come obiettivo quello di proteggere gli utenti, allertandoli in tempo utile e rendendoli più consapevoli della eventuale presenza di malware, ransomware e phishing. Uno degli avvisi più comuni che potrebbe essere mostrato recita: Questo file sembra sospetto. Potrebbe essere usato per rubare le tue informazioni personali.

Il funzionamento del nuovo strumento è molto semplice e non richiede alcun tipo di intervento manuale da parte degli utenti per poter essere abilitato. Infatti, ogni volta che verrà aperto un nuovo file da Web in Documenti, Fogli o Presentazioni, Google avviserà con la comparsa di un banner dei rischi nei quali si potrebbe incappare.

Da notare che il rollout è già in corso e che le tempistiche sono le medesime per gli utenti di Google Workspace, G Suite Basic e Business. Coloro che ancora non visualizzano il banner, però, non devono disperare: basterà pazientare un massimo di un paio di settimane, dopodiché tutti gli utilizzatori dei servizi di “big G” risulteranno perfettamente allineati.

È bene tenere presente che, avvisi a parte, per evitare di incappare in file malevoli resta fondamentale essere sempre piuttosto accorti e disporre di un software antivirus completo installato sul computer.

