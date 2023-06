Google Drive: app desktop non più compatibile con Windows 8

Google Drive, che lo scorso aprile ha ricevuto il supporto multi-account e multi-istanza, si appresta a salutare Windows 8 e 8.1. I due sistemi operativi non supporteranno più l’applicazione desktop a fine agosto 2023, evidenziando ancora una volta la necessità di passare alle versioni più recenti di Windows – preferibilmente Eleven, l’ultima iterazione disponibile – al fine di godere delle migliori funzionalità non solo di sicurezza, ma anche lato produttività per migliorare l’esperienza d’uso.

Niente app desktop di Google Drive su Windows 8 e 8.1

Come riferito dalla stessa società di Mountain View tramite la pagina di supporto ufficiale, il software desktop di Google Drive non riceverà più supporto nel caso di Windows 8 e 8.1: ciò non significa che non otterrà più aggiornamenti per bug e nuove funzionalità, bensì che gli utenti non potranno più usare l’app per sincronizzare ed effettuare il backup dei file tra PC e cloud. Rimane ancora possibile, invece, utilizzare la versione Web tramite browser.

Entro fine agosto 2023 a salutare gli utenti sarà anche la versione a 32 bit per Windows 10, in quanto gli sviluppatori intendono ormai focalizzarsi sulle uniche versioni a 64 bit disponibili sul mercato di Windows 10 e 11.

È doveroso far notare, però, che anche i browser su Windows 8 potrebbero cessare di operare a breve a seconda delle decisioni prese dai loro sviluppatori. Già è noto che Chrome non è più compatibile con l’OS da febbraio, mentre Mozilla Firefox saluterà Win7 e Win8 da inizio 2024. Insomma, avete capito: meglio passare a Windows 11 e accedere a tutti i servizi aggiornati, più sicuri e performanti.