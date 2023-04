Google Drive: supporto multi-account e multi-istanza

Google ha introdotto una nuova funzionalità che migliora l’uso di Drive per Android sui tablet. Gli utenti possono ora utilizzare account distinti per le due istanza dell’app aperte sullo schermo. È stato inoltre aggiunto il supporto per l’auto-riempimento delle celle con il mouse in Sheets. Le novità saranno disponibili entro fine mese.

Due account in contemporanea

L’azienda di Mountain View supporta la visualizzazione side-by-side da molti mesi. La funzionalità multi-istanza permette di affiancare due finestre di Google Drive sullo schermo del tablet (lo stesso è possibile con Documenti, Fogli e Presentazioni), ma solo per un singolo account.

Con l’ultimo aggiornamento è possibile sfruttare la multi-istanza insieme al multi-account. In pratica l’utente può affiancare sullo schermo del tablet due finestre di Google Drive associate a due account Google differenti. Ciò permette, ad esempio, di accedere ad un file presente nel Drive dell’account A e sfogliare le cartelle nel Drive dell’account B. Non è noto però se è possibile spostare un file da un account all’altro con il drag&drop. La funzionalità sarà disponibile dal 28 aprile.

La seconda novità riguarda Google Sheets (Fogli) per Android. La nuova funzionalità consente di effettuare l’auto-riempimento delle celle con il mouse. Ad esempio, trascinando l’estremità in basso a destra della cella è possibile inserire nelle celle un numero successivo. Con un doppio clic è possibile invece copiare lo stesso contenuto della prima cella in quelle successive. La funzionalità sarà disponibile dal 25 aprile.