Google Drive: arrivano i sottotitoli automatici

Ci sono interessanti novità in dirittura d’arrivo per tutti coloro che fanno uso di Google Drive e che hanno caricato video sulla piattaforma. È infatti in fase di distribuzione avanzata una nuova feature che consente di aggiungere in automatico i sottotitoli ai filmati, sfruttando la tecnologia di riconoscimento vocale.

Google Drive: sottotitoli automatici grazie al riconoscimento vocale

Va tuttavia tenuto presente che pur essendo i sottotitoli generati in automatico, per ottenerli occorre intervenire manualmente sui singoli file, sfruttando un’opzione apposita, ma per fortuna la procedura da intavolare è abbastanza semplice.

In primo luogo, bisogna cercare il video di riferimento o caricarlo nel caso in cui non sia ancora disponibile su Google Drive, dopodiché occorre cliccare col tasto destro sul file in questione e scegliere l’opzione “Informazioni sul file” e successivamente quella “Gestisci tracce sottotitoli codificati”.

Nell’anteprima del video che andrà ad aprirsi, basterà poi selezionare la voce “Genera sottotitoli automatici” dal menu laterale e aspettare che il processo venga avviato e portato a termine. È bene tenere presente che per l’elaborazione può essere necessario un pò di tempo, in special modo nel caso dei video particolarmente lunghi e ricchi di conversazioni.

Una volta conclusa tutta la procedura, sarà poi possibile visualizzare i sottotitoli generati automaticamente selezionando l’icona “CC” nel player proposto.

Da notare che questa è solo una delle più recenti novità implementate su Google Drive. Giorni addietro, infatti, sono stati avviati i test per un’altra nuova funzionalità che consente di scansionare documenti cartacei e salvarli come file JPEG oltre che in PDF.