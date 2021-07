Google Drive for desktop: unico client dal 1 ottobre

Come anticipato la scorsa settimana, Google ha avviato la distribuzione della versione 49 di Drive for desktop per Windows e macOS che include alcune funzionalità di Backup e sincronizzazione. Dato che la novità interessa sia gli utenti privati che gli utenti business, l'azienda di Mountain View ha pubblicato la timeline della transizione verso il client unico.

Drive for desktop: client unico dal 1 ottobre

La “fusione” tra Drive File Stream (business) con Backup e sincronizzazione (consumer) era stata annunciata a febbraio. Google ha prima rinominato Drive File Stream in Drive for desktop e ora inizia ad aggiungere le funzionalità di Backup e sincronizzazione, tra cui la sincronizzazione di foto e video con Google Drive e/o Google Foto, la sincronizzazione dei dispositivi esterni (ad esempio pen drive e hard disk USB) e il mirroring dei file per un accesso più veloce in locale (tutti i file sono disponibili offline).

Altre novità utili sono la sincronizzazione di cartelle locali (come Documenti e Desktop) e il supporto multi-account (non è più necessario il logout). Questo è l'elenco completo delle funzionalità incluse in Drive for desktop:

Gli utenti che usano Backup e sincronizzazione dovranno passare a Drive for desktop entro fine settembre. A partire dal 19 luglio verrà mostrato un percorso guidato per la transizione. A partire dal 18 agosto, gli utenti riceveranno una notifica per invitarli ad effettuare lo switch. Infine, dal 1 ottobre non sarà più possibile accedere a Backup e sincronizzazione. L'uso di Drive for desktop diventerà obbligatorio.