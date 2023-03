Google Drive: limite di 5 milioni di file per account

Google pare aver deciso di introdurre un limite al numero di elementi che si possono immagazzinare su Google Drive, tra file e cartelle: 5 milioni.

Google Drive: limitazioni per garantire massime prestazioni e affidabilità

La notizia non è stata annunciata in maniera formale e la decisione sarebbe in realtà risalente a qualche settimana addietro, ma è emersa solo ora perché alcuni utenti hanno cominciato a lamentare la cosa sui forum di supporto ufficiale e l’assistenza di Google ne ha dato conferma.

Il provvedimento si sarebbe rivelato necessario per riuscire a garantire gli standard di prestazioni e affidabilità del servizio. La cosa che tuttavia non è stata gradita ai più è che il provvedimento interessa in maniera indistinta tutti gli utenti, a prescindere dal quantitativo di spazio aggiuntivo eventualmente acquistato, senza contare lo scarso preavviso. Ad ogni modo, il colosso di Mountain View è del parare che in pochi faranno concretamente caso a questo limite.

Ovviamente, chi utilizza Google Drive prevalentemente per archiviare foto, video e file di grandi dimensioni in generale non avrà particolari problemi, ma coloro che usano il servizio per il backup e le grandi e medie imprese che lo sfruttano soprattutto per l’archiviazione dei documenti potrebbero avere delle difficoltà.

Al momento non vi sono molte soluzioni, se non quella di comprimere i file da archiviare sul servizio all’interno di archivi ZIP, ciascuno dei quali pur contenendo molteplici elementi viene conteggiato come singolo file. Ovviamente, per chi proprio dovesse valutare insostenibile la cosa, vi è anche l’opzione più drastica di rivolgersi a una soluzione di cloud storage alternativa, come ad esempio pCloud che è gratis e offre 10 GB di storage, ma eventualmente si possono sottoscrivere piani individuali e business a pagamento con maggiori capacità e funzioni.

