Google Drive: nuova funzione per misurare l'engagement dei video

Google Drive ha enormemente migliorato la sua esperienza di visione dei file video nel corso degli anni. A tal riguardo, il colosso di Mountain View sta ora implementando una nuova funzione, la quale consente di misurare l’engagement dei filmati caricati sul suo servizio di cloud storage.

Google Drive: nuova sezione “Analytics” per i video

Andando più in dettaglio, Google ha aggiornato il pannello “Dettagli” nel lettore video, che ora presenta una nuova sezione “Analytics”, utile per visualizzare il numero totale delle riproduzioni di un video. Big G ha osservato che l’analisi video in Google Drive era una funzione molto richiesta e che ora che è stata resa disponibile aiuterà gli utenti a capire se viene nutrito interesse per i propri contenuti o meno e soprattuto quanto.

È opportuno tenere presente che il conteggio delle riproduzioni è visibile sia per il proprietario del file che per gli altri utenti. Di conseguenza, se il file non è condiviso con altri, continuerà a contare le proprie visualizzazioni ripetute.

La funzione ha iniziato a essere distribuita a tutti i clienti e agli utenti di Google Workspace con account Google personali. Google ha fatto sapere che la feature impiegherà da uno a tre giorni per compare su Google Drive, sottolineando che non esiste alcun controllo amministrativo.

Ricordiamo che di recete Google Drive è stato aggiornato con diverse funzionalità basate su Gemini, come la possibilità di riassumere il contenuto di una cartella in oltre 20 lingue, Italiano compreso, mentre in precedenza era supportata soltanto la lingua inglese.