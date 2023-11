Google Drive ha una nuova homepage desktop: Home

Aprendo la homepage di Google Drive su browser desktop, gli utenti si stanno trovando di fronte al messaggio Trova quello che ti serve più velocemente: la homepage è la nuova pagina di destinazione e mostra i file e le cartelle più pertinenti . È il modo scelto dal gruppo di Mountain View per introdurre un cambiamento importante dell’interfaccia, realizzato con le migliori intenzioni (sulla base delle linee guida del Material Design 3), ma che sta facendo storcere il naso a molti.

La nuova homepage di Google Drive renderà più semplice e veloce per te trovare i file di cui hai bisogno e collaborare con gli altri.

Home: la nuova homepage desktop di Google Drive

La schermata che accoglie sul servizio, battezzata Home, è stata pensata con l’obiettivo dichiarato di rendere più rapido ed efficiente trovare i file desiderati o quelli più importanti. È composta da suggerimenti elaborati dall’intelligenza artificiale a proposito delle cartelle aperte di recente, delle condivisioni ricevute e dei documenti allegati agli eventi in Calendar. Non mancano poi i filtri sui quali agire per perfezionare la ricerca.

Come anticipato, non tutti hanno però accolto la novità a braccia aperte. Certe abitudini di lunga data sono dure a morire e molti preferiscono poter contare sulla familiarità acquisita nel corso degli anni con il vecchio approccio. Fortunatamente per loro, è possibile fare un passo indietro, seguendo due metodi.

Fare click su “Il mio Drive” nel menu a sinistra dell’interfaccia per tornare al layout di sempre (ma alla visita successiva si tornerà alla nuova Home);

aprire le “Impostazioni” (drive.google.com/drive/u/0/settings) e selezionare l’opzione “Il mio Drive” alla voce “Pagina iniziale”, come mostrato nello screenshot qui sotto.

La nuova homepage desktop di Google Drive è in fase di rollout per tutti gli utenti con account personali e Workspace, dunque non dovrebbe tardare a comparire sullo schermo. Come spesso accade in questi casi, per arrivare a completamento, la distribuzione impiegherà circa un paio di settimane.