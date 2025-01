Google e Mediatek collaborano per creare nuovo chip

Al CES 2025, in scena in questi giorni, Google e MediaTek hanno annunciato una partnership per costruire un nuovo chip, denominato Filogic MT7903. Questo chipset è però destinato un nuovo smartphone, ma all’ecosistema Google Home.

Google e MediaTek uniscono le forze per creare un chip per Google Home

Ecco quanto riferito da MediaTek nell’apposito comunicato stampa: “Questo chipset faciliterà l’adozione diffusa di Thread e consentirà agli sviluppatori di fornire esperienze di casa intelligente più robuste e reattive per gli utenti”.

MediaTek afferma che questo nuovo chip integrerà la connettività tri-band Wi-Fi 6E, il Bluetooth 6 e lo standard IEEE 802.15.4. L’azienda ha altresì aggiunto che diversi dispositivi di vari produttori saranno in grado di comunicare tra loro, grazie all’integrazione di Matter nel nuovo chipset.

C’è anche un’altra interessante funzione, chiamata Thread border router offload, che consente al chip principale di entrare in modalità di sospensione mantenendo la connessione ad altri dispositivi.

Per chi non ne fosse a conoscenza, Thread è alla base dello standard Matter per la smart home ed è in circolazione da poco più di un decennio. È un protocollo basato su IPv6, progettato per dispositivi a batteria a bassa potenza, il che lo rende perfetto per uno scenario del genere. Thread consente ai dispositivi di comunicare tra loro senza problemi, supportando oltre 250 device su una rete con un’architettura mesh.

Matter, che si basa su Thread, assicura che gadget per la smart home di marche diverse possano funzionare insieme. Rende più facile la configurazione e la gestione dei tuoi dispositivi, in modo che tutti i device per la casa intelligente possano funzionare senza problemi.