CES 2025: tutto sulla fiera digitale e tecnologica di Las Vegas

Il CES è molto più di una semplice fiera. È il palcoscenico dove la tecnologia di domani prende vita. Ogni anno, appassionati e professionisti del digitale si danno appuntamento qui per scoprire le novità più succulente del prossimo futuro. L’edizione 2025 si terrà dal 7 all’11 gennaio.

Cos’è il CES, il barometro delle tendenze tecnologiche globali

Il Consumer Electronics Show è la fiera più grande al mondo dedicata all’innovazione tecnologica nel campo dell’elettronica di consumo. È organizzata dalla Consumer Technology Association. Solitamente si svolge all’inizio di gennaio a Las Vegas. Riunisce migliaia di espositori e centinaia di migliaia di visitatori specializzati provenienti da tute le parti del mondo.

La fiera presenta prodotti innovativi che vanno dai televisori ai dispositivi connessi, dai veicoli autonomi alle soluzioni per la salute. È una vetrina per le startup e i giganti del settore che vogliono presentare le loro ultime innovazioni, stringere partnership e intercettare i trend futuri.

La storia del CES

La prima edizione del CES si è svolta a giugno a New York nel 1967. Parteciparono 200 espositori e 17.500 visitatori. All’epoca, la fiera presentava soprattutto televisori, registratori a nastro e radio portatili. Dal 1978 al 1994 si è tenuta due volte l’anno. A gennaio a Las Vegas per il Winter Consumer Electronics Show e a giugno a Chicago per la versione estiva. L’edizione estiva poi è stata interrotta nel 1998, e Las Vegas è diventata l’unica sede permanente del CES.

La fiera ha visto il debutto di molte innovazioni rivoluzionarie nel corso del tempo. Nel 1970 è stato presentato il videoregistratore, nel 1985 il NES, nel 1996 è stata la volta del DVD, poi nel 2001 della Xbox, e nel 2004 del Blu-ray. Più di recente, al CES sono stati presentati anche i progressi della realtà virtuale, dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie del settore automotive.

Quali sono le novità attese al CES 2025?

Il CES 2025 promette come sempre grandi sorprese. Naturalmente, l’intelligenza artificiale sarà la star dell’evento.

1. L’intelligenza artificiale, il cuore pulsante dei dispositivi di domani

L’intelligenza artificiale sarà la protagonista assoluta. Nvidia, con il discorso programmatico di Jensen Huang, i riflettori saranno puntati sulle unità neurali (NPU), ora integrate nell’ultima generazione di processori di AMD, Intel e Qualcomm.

Questi chip permettono di eseguire compiti complessi direttamente sui dispositivi in modo rapido ed efficiente, come la generazione di testi, immagini, ecc. Inoltre, Lenovo e Samsung integreranno soluzioni di AI nei loro nuovi prodotti, come gli assistenti intelligenti in grado di operare localmente, che dovrebbero offrire prestazioni più veloci e sicure.

2. Connettività: Wi-Fi 7 e HDMI 2.2 in primo piano

La connettività fa un salto di qualità con l’adozione più ampia del Wi-Fi 7, uno standard già presente nei router di fascia alta. I nuovi dispositivi di Lenovo, Asus e persino alcuni prodotti consumer di Samsung e TCL integreranno questa tecnologia, che garantirà connessioni più veloci e stabili.

Sul fronte video, HDMI 2.2, annunciato dall’HDMI Forum, farà la sua comparsa su televisori, monitor e computer. Questo standard promette un supporto più ampio per le risoluzioni e le frequenze di visualizzazione, che dovrebbe interessare i giocatori e i creatori di video che utilizzano contenuti ad altissima definizione.

3. Hardware ottimizzato per la creazione e le prestazioni

Giganti del settore come Nvidia, AMD e Intel presenteranno nuovo hardware per computer portatili e desktop:

Nvidia dovrebbe presentare le GPU GeForce RTX 50 , che integrano tecnologie avanzate per il ray-tracing e il DLSS.

dovrebbe presentare le , che integrano tecnologie avanzate per il ray-tracing e il DLSS. AMD potrebbe introdurre schede grafiche accessibili al grande pubblico e ampliare la sua gamma di processori Ryzen 9000 con modelli di fascia media.

potrebbe introdurre schede grafiche accessibili al grande pubblico e ampliare la sua gamma di processori con modelli di fascia media. Intel, invece, potrebbe approfittare dell’evento per annunciare processori più accessibili della serie Arrow Lake Core Ultra 200S, a complemento della sua gamma di fascia alta.

I creatori di contenuti apprezzeranno anche i nuovi display professionali annunciati, come i monitor OLED e IPS Black di Dell e LG, che offrono un ulteriore aumento della qualità dell’immagine per la progettazione grafica, il fotoritocco o i video.

4. Realtà aumentata e virtuale: verso un uso professionale

Sebbene marchi importanti come Apple, Meta e Valve non abbiano in programma annunci importanti, gli occhiali smart e la realtà aumentata stanno attirando un po’ l’attenzione di tutti. TCL e altri produttori presenteranno prototipi di occhiali AR leggeri, meno invadenti e più adatti all’uso quotidiano. Strumenti particolarmente utili per i settori della formazione, del marketing immersivo e della collaborazione a distanza.

Nel campo della realtà virtuale, le innovazioni si concentreranno soprattutto sui visori dedicati a usi professionali specifici, come l’ingegneria o la simulazione.

5. Storage ultraveloce per i professionisti

Le esigenze di archiviazione stanno cambiando. Per questo motivo, ci si aspetta che al CES 2025 vengano presentate importanti novità in questo ambito. Samsung e Western Digital dovrebbero annunciare nuove unità SSD esterne che utilizzano lo standard USB4, capaci di raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 40 Gigabit al secondo.

Per quanto riguarda le unità SSD interne, lo standard PCIe 5.0 sta lentamente prendendo piede, con velocità di trasferimento impressionanti (fino a 14.000 MB/s). Questa tecnologia, offerta da Corsair, Kingston e altri, è rivolta ai video maker e ai gamers più esigenti. Ma la gestione del calore nei notebook resta ancora una questione aperta. Le attuali soluzioni di raffreddamento non sono ancora perfette.

Occhi puntati su sanità e automotive

Al CES 2025 sono attese anche importanti innovazioni anche nel settore sanitario. Anno dopo anno, la salute è diventata un argomento chiave della fiera. In un Paese in cui l’accesso alla medicina è un privilegio, la salute connessa può fare molto per prevenire i rischi. In questo senso, ci si aspetta che vengano presentate nuove tecnologie per il monitoraggio della salute, dispositivi medici intelligenti e soluzioni per la telemedicina.

I riflettori saranno puntati anche sul settore automobilistico. Saranno annunciati nuovi sistemi di guida autonoma, tecnologie per veicoli elettrici e sistemi di infotainment avanzati. Spoiler: i taxi volanti potrebbero diventare una realtà già quest’anno…

Come da tradizione inoltre, al CES saranno presentati numerosi gadget innovativi che integrano le tecnologie più recenti, dai dispositivi per la casa smart agli accessori personali di nuova generazione.