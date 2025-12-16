Su Google Earth c'è un easter egg di Pluribus (spoiler)

Non proseguire nella lettura di questo articolo se non hai ancora visto l’episodio 7 di Pluribus (“Il Vuoto”), contiene spoiler. In caso contrario, sarai curioso di sapere che su Google Earth c’è un easter egg che chiama in causa la nuova serie di Vince Gilligan (già creatore di Breaking Bad), ormai vicina alla conclusione della prima stagione.

Recandosi all’indirizzo esatto dove è stato allestito il set principale, quello con la casa di Carol, si può osservare dall’alto il cul-de-sac creato per l’occasione. La funzionalità Immagini storiche della piattaforma permette di viaggiare indietro nel tempo, recuperando le versioni precedenti degli scatti satellitari. Lo screenshot qui sotto mostra ciò che compare tornando al 2024.

Un altro dettaglio curioso è quello che compare selezionando il 2023, quando gli edifici erano ancora in costruzione. Si può notare chiaramente il loro scheletro in legno.

La location si trova realmente nel Nuovo Messico, nei pressi di Albuquerque, vicino al George J. Maloof Memorial Air Park e all’aeroporto Double Eagle II.

Vince Gilligan ci ha tenuto a precisare che Pluribus è una serie fatta dagli umani , non c’è posto per l’intelligenza artificiale. Al di là dei riferimenti contenuti nella trama, ovviamente. Lo ha fatto includendo un messaggio piuttosto esplicito nei titoli di cosa, come si può vedere qui sopra. Questo il suo parere sulla tecnologia.

Non mi interessa l’AI … ma cercherò di essere magnanimo e dire che ogni volta che viene creata una nuova tecnologia, devo credere che il suo scopo principale sia quello di rendere il mondo un posto migliore. È solo che … non vedo come renderà il mondo un posto migliore, ma forse lo farà, perché mi sbaglio più spesso di quanto abbia ragione. Dipende dal motivo per cui si crea una tecnologia, ma sempre più sembra chiaro, esplicitamente o implicitamente, che questa tecnologia è progettata per sottrarre lavoro, creatività e impegno creativo agli esseri umani.