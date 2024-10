Google elimina la casella di ricerca nei risultati all'interno dei siti

Per oltre dieci anni, Google ha fornito agli utenti una funzionalità aggiuntiva nei risultati di ricerca chiamata “casella di ricerca sitelinks“. Questo strumento, posizionato sotto alcuni link, consentiva agli utenti di effettuare ricerche mirate all’interno di uno specifico sito web direttamente dalla pagina dei risultati di Google. Tuttavia, il colosso di Mountain View ha recentemente annunciato che questa funzione verrà rimossa a partire dal 21 novembre 2024.

Sparisce la casella di ricerca dei siti web nei risultati di ricerca di Google

La decisione di eliminare la casella di ricerca sitelinks è stata presa in seguito a un’attenta analisi dei dati di utilizzo. Google ha infatti riscontrato un significativo calo nell’impiego di questa funzionalità nel corso del tempo. Inoltre, l’azienda aspira a semplificare l’aspetto dei risultati di ricerca, rendendo l’esperienza utente più snella e intuitiva.

Nonostante la rimozione della casella di ricerca sitelinks, è probabile che molti utenti non noteranno nemmeno la sua assenza. Infatti, la funzione non era ampiamente utilizzata dalla maggior parte delle persone che effettuano ricerche su Google. Tuttavia, per coloro che facevano affidamento su questo strumento per navigare rapidamente all’interno di siti web specifici, la sua scomparsa potrebbe richiedere un leggero adattamento delle abitudini di ricerca.

Google punta sempre di più sull’intelligenza artificiale per migliorare i risultati d ricerca

L’eliminazione della casella di ricerca sitelinks è solo uno dei tanti cambiamenti che Google sta apportando al suo motore di ricerca. L’azienda sta infatti puntando sempre di più sull’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità e la pertinenza dei risultati. Inoltre, Google sta riorganizzando il team responsabile della ricerca per affrontare al meglio le sfide future e soddisfare le esigenze in continua evoluzione degli utenti.